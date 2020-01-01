نتنياهو يختصر زيارته لليونان واجتماع أمني في اسرائيل بعد مقتل سليماني

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سوف يختصر زيارته لليونان ويعود إلى اسرائيل عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة امريكية في العراق.

من جهة أخرى، دعا وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، إلى اجتماع لرؤساء مؤسسة الدفاع في مقر القيادة العسكرية في تل أبيب لتقييم الاوضاع مع مقتل سليماني.

وعلى صعيد متصل، أمرت وزارة جيش الاحتلال بإغلاق منتجع جبل الشيخ للتزلج في الشطر الذي تسيطر عليه اسرائيل من هضبة الجولان السورية اليوم الجمعة، وسط مخاوف من قيام إيران بالانتقام من إسرائيل بسبب مقتل الجنرال سليمان في هجوم امريكي، بعد أن تعرض موقع جبل الشيخ في السابق لهجمات صاروخية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الامريكية (بنتاجون) " بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني جنبا إلى جنب مع أبومهدي المهندس، نائب رئيس قوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية.

ومن جانبه، قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن "انتقاماً قاسياً بانتظار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء في حادث ليلة أمس".