هكذا عقبت الفصائل الفلسطينية على اغتيال اللواء "سليماني"

غزة / سما /

نعت فصائل فلسطينية صباح يوم الجمعة، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني"، وذلك في ردود فعل على اغتياله بغارة أمريكية في العراق.

حركة حماس من جهتها، تقدمت بخالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني، أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، والذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات.

ونعت الحركة في بيان صحفي، سليماني وشهداء الغارة الأمريكية هذا اليوم فإنها تتقدم بالتعزية للشعب العراقي الشقيق باستشهاد عدد من أبنائه جراء الغارة الأمريكية الغادرة.

وأدانت، هذه العربدة والجرائم الأمريكية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم، قائلةً: إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها.

ونعت حركة الجهاد في فلسطين، سلماني قائلةً: "معلماً كبيرا، وقائدا فذا لم يجارية في موقفة وفي جهاده أحد منذ عقود في فلسطين وفي المنطقة.. إنه "الشهيد اللواء قاسم سليماني" الذي استهدفته يد العدوان الأمريكي الصهيوني، يد الشيطان الأكبر، وهو في خطوط المواجهة مع هذا الشيطان وارتقى شهيدا. اليوم باسمك تنادي الأمة، وترتفع راياتها في مواجهة هذا العدوان. معلنة لا انكسار ولا تراجع، ولن ترتبك حركة المقاومة ولا محورها في المواجهة، ولن تتردد في مسيرتها نحو أهدافها الكبرى في تحرير فلسطين وبيت المقدس وبهذه المناسبة والفاجعة الأليمة..

وتقدمت الجهاد في بيان صحفي ، بالعزاء لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله، وإلى الشعب الإيراني المسلم والعزيز.. مؤكدين أننا سنشير معا في مواجهة هذا العدوان.

وعبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن إدانتها الشديدة لإقدام الإدارة الأمريكية على اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق. ورأت الجبهة أن هذا الاغتيال الذي جرى على الأراضي العراقية يشكّل نقلة نوعية في العدوانية الأمريكية وفي الحرب التي تخوضها بأشكالٍ مختلفة مع الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة وقوى المقاومة فيها.

وشددت الجبهة في بيان صحفي، على أن انفلات الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، في الاستباحة والعدوان على أكثر من بلدٍ عربي وآخرها ما جرى في العراق من عدوانٍ واغتيال، يستدعي ردًا منسقًا وشاملاً ومتصلاً من قوى المقاومة ومن جميع الوطنيين في المنطقة وعلى مساحتها يطال الوجود والمصالح الأمريكية والصهيونية فيها.

وتوجهت، بخالص العزاء للشعب الإيراني وقيادته لاستشهاد اللواء قاسم سليماني الذي لن ينسى له شعبنا الفلسطيني دوره المبادر والبارز في تجسيد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم حقوقه ونضاله ضد العدو الصهيوني ودعم قوى المقاومة وتطوير قدراتها.

لجان المقاومة نعت قاسم سليماني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيراني، وتؤكد أن دماء الشهيد الطاهرة ستكون لعنة على أمريكا والصهاينة وسيدفعون ثمنا غاليا على جريمتهم النكراء .

ونعت حركة المجاهدين في بيان صحفي صدر عنها ، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللوا- قاسم سليماني، ومن معه، الذين قضوا في استهداف موكبهم بالقرب من مطار بغداد.

وقالت، إننا أمام هذه الجريمة النكراء، نؤكد على ما يلي:

1_ إن عملية استهداف القادة الشهداء هي عدوان أمريكي متعمد على الأمة لتأجيج نار الحرب في الشرق الاسلامي خدمة للمشروع الصهيوني التمددي وهي حماقة أمريكية غير مدروسة العواقب بحق محور المقاومة وقياداتها.

2_ إن فشل الأمريكان والصهاينة في مشروعهم الشيطاني؛ وكون الشهيد المشرف على الدعم الإيراني لفلسطين، ولفشل وخوف الكيان في الوصول للشهيد، هو الذي دفعهم للتدخل المباشر وارتكاب حماقة بهذا الحجم نيابة عن الكيان الصهيوني .

3_ إن هذه الجريمة الأمريكية الصهيونية المتكاملة الأركان تستوجب توحيد جهود كل الأمة ضد قوى الاستكبار العالمي في المنطقة.

4_ نؤكد على إستمرارنا في تحقيق أمر الله وحلم الشهيد سليماني وكل شهداء الأمة بالقضاء على الكيان الصهيوني واستمرار الجهاد والمقاومة حتى التحرير الشامل وإستغلال عناصر القوة في الأمة من أجل تحقيق هذا الهدف.

5_ إننا على يقين بأن اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه لن يزيد محور المقاومة إلا ثباتاً على طريق المقاومة وصموداً في مواجهة العدوان الصهيوأمريكي.

وفي سياق متصل، قالت حركة "الصاعقة"، إنّها تلقت ببالغ من الحزن والاسى نبأ استشهاد قائد فيلق القدس الإيراني أللواء الشهيد قاسم سليماني والمجاهد الكبير أبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي رموز كبيرة في الأمتين العربية والاسلامية وكنوز واقعية لخط المقاومة في وجه العدو الامريكي والصهيوني والذي استهدفهم العدو الأمريكي بغارة إجرامية في العراق.

وأوضحت، ان القائد سليماني لة الدور الأكبر في تعزيز دور محور المقاومة وقدم الدعم الكبير للمقاومة في فلسطين والعراق ولبنان ضد العدو الأمريكي والصهيونية ..

وشددت، أن دماء الزكية للشهيد سليماني ومن معه لن تذهب هدرا وستكون نارا على العدو الأمريكي وحلافائه .

وأشارت، إلى أن استهداف القائد سليماني لن يثني محور المقاومة من مواصلة خياره في مقاومة الاحتلال والإجرام والاستكبار العالمي المتمثل بالمحور الصهيواميركي .

وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد في مقابلة عبر قناة "الميادين"، إن "فلسطين ومحور المقاومة خسرتا قائدًا مميزًا هو قاسم سليماني".

وأضاف "فؤاد"، "لقد كان له دورًا عظيمًا في انتصار حزب الله عام 2006 على العدو الصهيوني، وكان هذا القائد دائمًا في ساحات المعارك ضد الإستكبار العالمي".

وتابع، نبعث "بأحر التعازي للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد سليماني"، مُشيرًا "وقف سليماني إلى جانب شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة".

وأكد على أن أميركا "فتحت أبواب جهنم عليها بعد اغتيال قاسم سليماني"، مُشددًا على أن "كل قوى المقاومة معنية بالرد على هذه الجريمة، ومحور المقاومة لديه كل الامكانيات من أجل رد يجعل أميركا تندم".

ومن جهته، عقّب القيادي في حركة الجهاد "خضر عدنان" على اغتيال "سليماني"، بتصريح صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ أمريكا بجرائمها وانحيازها للاحتلال الصهيوني أنها عدوة الأمة والشعوب.

ونوّه، إلى أنّ "قاسم سليماني كان رأس حربة في مواجهة الهيمنة الأمريكية ، هذه المواجهة لا تنتهي الا بانتهاء الهيمنة ورحيل الاحتلال والاستعمار عن بلادنا، معزياً أحرار العالم بارتقاء سند وداعم للمقاومة الفلسطينية والشعوب المقهورة، الاحتلال الإسرائيلي من أكثر المستفيدين من هذه الجريمة النكراء.

وشدد، أنّ فرحة أمريكا والاحتلال نقابلها بغضب وسخط الشعوب المستضعفة الرافضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.