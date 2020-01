"العراقيون يرقصون".. هكذا علق بومبيو على اغتيال سليماني

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن العراقيين يرقصون في الشوارع، ابتهاجا بـ"انتهاء" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، تعليقا على اغتيال سليماني فجر الجمعة، في قصف صاروخي استهدف موكب سيارات في مطار بغداد الدولي.



وأرفق بومبيو بتغريدته مقطعا لمن قال إنهم عراقيون يحتفلون في الشوارع.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4