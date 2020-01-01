"العراقيون يرقصون".. هكذا علق بومبيو على اغتيال سليماني

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن العراقيين يرقصون في الشوارع، ابتهاجا بـ"انتهاء" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، تعليقا على اغتيال سليماني فجر الجمعة، في قصف صاروخي استهدف موكب سيارات في مطار بغداد الدولي.



وأرفق بومبيو بتغريدته مقطعا لمن قال إنهم عراقيون يحتفلون في الشوارع.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ٣ يناير ٢٠٢٠

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون العراقي الرسمي خبر مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الذي طاله نصيب من الغارات.



وفيما بعد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تأكيده مقتل سليماني، في غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها مع المهندس، وآخرين، ما أسفر عن مقتلهما، وآخرين.





بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الرئيس دونالد ترامب هو من أصدر تعليمات تنفيذ عملية قتل سليماني.



وأفاد البيان بأن "الجيش الأمريكي، بتعليمات من الرئيس، قتل قاسم سليماني قائد فيق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المدرجة من قبل واشنطن على قوائم الإرهاب؛ ليخطو الجيش بذلك خطوة لحماية موظفي الولايات المتحدة".



وأوضح أن سليماني وفيلق القدس، مسؤولان عن مقتل مئات الجنود الأمريكيين، مضيفا: "وكان سليماني يخطط بشكل فعال لتنفيذ هجمات ضد الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين بالعراق، ودول المنطقة".



وتابع: "الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم".