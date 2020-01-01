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نصف مليون تغريدة عن "حرب عالمية ثالثة" بعد مقتل سليماني

الجمعة 03 يناير 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصف مليون تغريدة عن "حرب عالمية ثالثة" بعد مقتل سليماني


وكالات

تصدر على موقع "تويتر" هاشتاغات "الحرب العالمية الثالثة" و"سليماني" بعد دقائق من اغتيال الجنرال الإيراني واسع النفوذ، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وقيادي كبير في الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران، فجر الجمعة، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلن البنتاغون أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الأمر باغتيال سليماني. وقال: "بأمر من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج، وذلك عبر قتل قاسم سليماني".

وتحت هاشتاغ ""World War 3"، غرد مئات الآلاف، معلقين على نبأ الهجوم على القيادات الإيرانية.د

ووصل التفاعل مع الهاشتاغ حتى الآن نصف مليون تغريدة.
 

وتنوعت التغريدات بين التندر والخوف، والحديث عن مغامرة أمريكية، وردود الفعل المتوقعة.

#سليماني #اغتيال #ايران #امريكا

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