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اسعار العملات مقابل الشيكل
الجمعة 03 يناير 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت اسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.44
الدينار:4.86
اليورو:3.85
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