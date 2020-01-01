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اسعار العملات مقابل الشيكل

الجمعة 03 يناير 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار العملات مقابل الشيكل


رام الله / سما /

جاءت اسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:

الدولار:3.44
الدينار:4.86
اليورو:3.85

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