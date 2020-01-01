حالة الطقس: بارد وماطر

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً وشديد البرودة في معظم المناطق وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .