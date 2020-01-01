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أنباء عن مقتل القيادي بحزب الله نعيم قاسم بضربة أمريكا ببغداد

الجمعة 03 يناير 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء عن مقتل القيادي بحزب الله نعيم قاسم بضربة أمريكا ببغداد


وكالات

أفادت أنباء عن مقتل نائب الأمين العام في حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، وكذلك محمد كوثراني القيادي بحزب الله ومسؤول ملف العراق فيه.

ولم يتسن بعد التأكد من صحة ذلك، ولم يصدر حزب الله بعد أي تعليق رسمي بالنفي أو التأكيد.

يشار إلى أن التلفزيون العراقي الرسمي، أعلن خبر مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي".

وفيما بعد، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في خبر عاجل، أن عملية القتل تمت بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب.

#نعيم قاسم #اغتيال #سليماني #امريكا #حزب الله

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