أنباء عن مقتل القيادي بحزب الله نعيم قاسم بضربة أمريكا ببغداد

وكالات

أفادت أنباء عن مقتل نائب الأمين العام في حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، وكذلك محمد كوثراني القيادي بحزب الله ومسؤول ملف العراق فيه.

ولم يتسن بعد التأكد من صحة ذلك، ولم يصدر حزب الله بعد أي تعليق رسمي بالنفي أو التأكيد.

يشار إلى أن التلفزيون العراقي الرسمي، أعلن خبر مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي".



وفيما بعد، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في خبر عاجل، أن عملية القتل تمت بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب.