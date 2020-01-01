في أول تعقيب على اغتيال سليماني.. خامنئي: انتقام صعب في انتظار المجرمين ويعلن الحداد

وكالات

أعلن المرشد الإيراني علي الخامنئي، الحداد العام في إيران لـ3 أيام، على مقتل قائد قوة "القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأكد الخامنئي في بيان أن انتقام صعب في انتظار المجرمين، مشدداً على أن استمرار الكفاح وتحقيق النصر النهائي سيجعل القتلة والمجرمين أكثر مرارة.

وقال "يعرف جميع الأصدقاء وكذلك الأعداء أن خط جهاد المقاومة سوف يستمر في تحفيزه مضاعفاً".

وتابع: "سيحيي الشعب الإيراني اسم الشهيد سليماني وشهدائه المرافقين وخاصة مجاهد الإسلام الكبير أبو مهدي المهندس".

المرشد الإيراني أشار إلى أن "فقدان هذا القائد العزيز والغالي أمر مر"، معتبراً أنه "استشهد على يد أشقى البشر".

من جهته أعلن علي الشيرازي ممثل المرشد الأعلى علي خامئي في فيلق القدس، أن الانتقام لاغتيال قائد الفيلق قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية واجب شرعي.

وقال الشيرازي: "سنحرم الأمريكيين النوم"، مضيفا أن فيلق القدس يقف اليوم في الميدان أقوى مما كان عليه.

وفي وقت سابق تعهد محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، بأن طهران "ستنتقم بشدة من الولايات المتحدة لمقتل سليماني".

وكان سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

من جهته أعلن مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا اليوم الجمعة، تعقيبا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية، أن من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله.

وأكد مستشار الرئيس الإيراني، أن ترامب أدخل المنطقة في أخطر ظروفها، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل تبعات خطوتها.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد قليل اجتماعا طارئا، لدراسة طبيعة الرد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وكتب محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، عبر "تويتر" صباح اليوم، أن "إيران ستنتقم بشدة من الولايات المتحدة لمقتل سليماني".