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ظريف: اغتيال سليماني خطير ويتسم بالحماقة

الجمعة 03 يناير 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف: اغتيال سليماني خطير ويتسم بالحماقة


طهران/وكالات/

يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال الساعات المقبلة، اجتماعًا طارئًا لبحث اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان، صباح اليوم الجمعة، أن الجنرال سليماني استشهد في اعتداء نفذه طيران مروحي أميركي قرب مطار بغداد الدولي. وأوضح أن "القائد الشامخ الجنرال قاسم سليماني استشهد بعد عمر من الجهاد فجر اليوم في اعتداء لمروحيات أميركية".

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير السويسري، راعي المصالح الأميركية في طهران، احتجاجا على اغتيال سليماني.

من جانبه توعّد رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، الولايات المتحدة بـ"الانتقام" لمقتل سليماني.

وقال رضائي في تغريدة في "تويتر"، إنّ "سليماني انضمّ إلى إخوانه الشهداء لكنّنا سننتقم له من أميركا شرّ انتقام".

#سليماني #ظريف #اميركا

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