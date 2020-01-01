أمريكا تغتال اللواء قاسم سليماني وإيران تتوعد برد قاس

وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي عن اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف بمطار بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" رسمياً تنفيذ عملية عسكرية في بغداد استهدفت قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وقالت: إن الجيش بناء على تعليمات الرئيس قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.. وأن الهدف ردع أية خطط إيرانية لشن هجمات.

بدوره نشر الرئيس الأميريكي دونالد ترامب صورة العلم الأمريكي على حسابه في "تويتر" بعد مقتل سليماني.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الحشد الشعبي قوله إن الأميركيين والإسرائيليين وراء مقتل سليماني والمهندس.

كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن أميركا نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد اليوم الجمعة.

وكان الحشد الشعبي قد أعلن مقتل 7 أشخاص بينهم خمسة من أعضائه في هذا القصف.

وفي وقت لاحق أعلن مسؤولون أمريكيون، مسؤولية بلادهم عن شن غارات جوية في العاصمة العراقية، بغداد، أسفرت عن مقتل قادة إيرانيين كبار بينهم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين- لم تسمهم- قولهم، إن "أمريكا نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد اليوم الجمعة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي مقتل الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليماني.

من جانبة قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي: سننتقم انتقاما قاسيا من الولايات المتحدة على قتلها الجنرال قاسم سليماني.

يأتي ذلك بعد إعلان التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أكد اليوم الجمعة مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس.