بعد الفشل في خانيونس فضيحة جديدة في شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

كشف برنامج "عفودا" الذي تبثه القناة الثانية، مساء اليوم الخميس، عن فضيحة جديدة، في شعبة الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية آمان.

وذكرت القناة الثانية، أن البرنامج كشف عن تحقيقات تجريها الشرطة العسكرية الإسرائيلية، مع ضابط كبير في شعبة الإستخبارات برتبة عميد.

وقالت القناة العبرية، إن العميد "يوفال شمعوني"، قام بتشغيل عميل خاص، من الوحدة 504، وأرسله في مهمة خاصة الى المناطق الفلسطينية.

ووفقا للقناة الثانية، تبين أن مهمة العميل كانت التسلل الى احدى القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وشراء علبة طحينية وتقديمها للعميد.

ولفتت القناة، الى أن شمعوني، هو ضابط الإستخبارات الرئيسي بشعبة الإستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، وقام بهذه الحادثة قبل عدة أشهر.

وأشارت القناة العبرية، الى أن رئيس الأركان ورئيس شعبة الإستخبارات، يشرفون بأنفسهم على التحقيقات في هذه القضية، التي وصفوها بالخطيرة.