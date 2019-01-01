تنويه هام بخصوص اعداد ملفات الطلبة المسجلين في الجامعات المصرية

القاهرة /سما/

نوهت سفارة فلسطين بالقاهرة بأن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين قد أبلغت السفارة بضرورة إسراع الطلبة المسجلين في الكشوف التالية للعام الدراسي 2019/2020 -والمتخلفين عن إعداد ملفاتهم لدى ادارة الوافدين - بضرورة استكمال اعداد ملفاتهم لدى ادارة الوافدين لاستكمال اجراءات التحاقهم بجامعاتهم المصرية.

وأفادت إدارة الوافدين أنه يجب على الطلبة اعداد ملفاتهم لديها وفي حال تخلف الطلبة عن التسجيل حتى موعد أقصاه 12 يناير2020، سيتم إسقاط قيدهم لدى الجامعات المصرية ولاسيما أنه لن يتم تنفيذ ترشيحهم الحالي في العام الجامعي القادم 2020/2021.

وترحب السفارة بالتواصل مع الملحقية الثقافية أثناء مواعيد عمل السفارة من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا على هواتف السفارة ٣٣٣٨٤٧٦١ / ٣٣٣٨٤٧٦٢ /٣٣٣٨٤٧٦٣.

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