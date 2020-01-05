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رابط فحص مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة لشهر ديسمبر 2019

الخميس 02 يناير 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة لشهر ديسمبر 2019


غزة / سما/

كشفت وزارة المالية في قطاع غزة عن موعد صرف المستحقات المالية الخاصة بجرحى وشهداء مسيرات العودة لشهر ديسمبر 2019 .

وأكدت الوزارة خلال بيان صحفي لها ، أنها وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ستقوم بصرف المساعدات المالية الشهرية لشهداء وجرحى مسيرات العودة يوم الأحد المقبل 5/1/2020 عبر البريد.

فحص مساعدات الجرحى والشهداء لشهر ديسمبر 2019  عبر وزارة التنمية من خلال ( الرابط التالي ) .

يشار إلى أن وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية، تقومان بكل شهر بصرف مساعدات مالية لذوي شهداء مسيرات العودة، بالإضافة للجرحى عن طريق فروع بنك البريد المنتشرة بالقطاع.

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