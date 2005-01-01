استطلاعات: معسكر اليمين يتصدر... وأغلبية تعارض منح نتنياهو الحصانة

القدس المحتلة / سما /

ظهرت نتائج استطلاعات نشرت مساء اليوم، الخميس، أن معسكر اليمين يتفوق على معسكر ما يسمى "اليسار – الوسط"، فيما أتت النتائج قريبة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ليبقى موقف أفيغدور ليبرمان (6 – 8 مقاعد) الحاسم في ترجيح كفة أي من المعسكرين، على الرغم من تراجعه في استطلاعين. ويبدو أن هذا ما دفع ليبرمان إلى المسارعة للتصريح بأنه سيمنع إجراء انتخابات برلمانية رابعة.

استطلاع القناة 12

حصلت قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، في استطلاع القناة 12، على 35 مقعدًا، فيما حصل الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 33 مقعدًا.

وحصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدًا (عدد المقاعد الحالي)، وحصل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، كما حصلت "شاس" برئاسة آرييه درعي على 8 مقاعد، وكذلك قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية حصلت على 8 مقاعد. وحصلت قائمة "اليمين الجديد" برئاسة نفتالي بينيت وأييلت شاكيد على 6 مقاعد.

وحصل تحالف حزب العمل – غيشر برئاسة عمير بيرتس على 5 مقاعد، فيما حصلت قائمة ميرتس على 4 مقاعد. ولم تتمكن قائمة "اتحاد أحزاب اليمين" ("البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت") من تجاوز نسبة الحسم.

وبحسب القناة 12، سيحصل معسكر اليمين - الحريديين (نتنياهو) على 55 مقعدًا، ومعسكر "اليسار – الوسط" (غانتس) على 44 مقعدًا، دون احتساب القائمة المشتركة (13 مقعدًا) وليبرمان (8 مقاعد).

استطلاع القناة 13

تشابهت نتائج استطلاع القناة 13 لجهة قوة المعسكرات، إذ حصلت قائمة "كاحول لافان" على 36 مقعدًا والليكود على 34 مقعدًا.

وحصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدًا، و"اليمين الجديد" على 8 مقاعد، فيما حصلت "شاس" على 7 مقاعد وكذلك "يهدوت هتوراه" حصلت على 7 مقاعد.

أما "يسرائيل بيتينو"، فقد تراجع إلى 6 مقاعد، وحصل تحالف العمل – غيشر على 5 مقاعد، وتحالف ميرتس – براك (المعسكر الديمقراطي) على 4 مقاعد. ولم تتمكن قائمة "اتحاد أحزاب اليمين" من تجاوز الحسم وحصلت على 2.9 في المئة من الأصوات.

وبحسب استطلاع القناة 13، سيحصل معسكر اليمين – الحريديين (نتنياهو) على 56 مقعدًا، ومعسكر "اليسار – الوسط" (غانتس) على 45 مقعدًا، دون احتساب القائمة المشتركة (13 مقعدًا) وليبرمان (6 مقاعد).

استطلاع قناة "كان"

أظهر استطلاع قناة "كان" الرسمية، أنه رغم معارضة أغلبية المستطلعين لقرار نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية، إلا أن ذلك لم ينعكس على قوة حزبه الليكود. وقال 52 في المئة من المستطلعين إنهم يعارضون منح نتنياهو الحصانة البرلمانية، وقال 28 في المئة فقط إنهم يؤيدون منحه الحصانة.

وحصلت قائمة "كاحول لافان" على 35 مقعدًا، وارتفع عدد مقاعد الليكود مقارنة باستطلاع القناة السابق بمقعدين، ليحصل على 33 مقعدًا.

وحصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدًا، و"يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، أما "شاس" و"يسرائيل بيتينو" فقد حصلت كل قائمة على 7 مقاعد.

وحصل تحالف العمل – غيشر على 6 مقاعد، وكذلك "اليمين الجديد". وحصل تحالف ميرتس – براك (المعسكر الديمقراطي) على 5 مقاعد. ولم يتمكن "اتحاد أحزاب اليمين" و"عوتسما يهوديت" الكاهانية من تجاوز نسبة الحسم.

ووفق هذه النتائج، سيحصل معسكر اليمين - الحريديين (نتنياهو) على 54 مقعدًا، محققًا زيادة بمقعد واحد عن استطلاع القناة السابق، فيما يحصل معسكر "اليسار – وسط" (غانتس) على 46 مقعدًا دون احتساب القائمة المشتركة (13 مقعدًا) وليبرمان (7 مقاعد).