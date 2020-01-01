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اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر

الخميس 02 يناير 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر


الخليل / سما /

اصيب مساء اليوم الخميس، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لبيت أمر شمال الخليل، وتم علاجهم ميدانيا.

وافاد الناشط محمد عياد عوض، أن جنود الاحتلال اطلقوا وابلا من قنابل الغاز باتجاه المواطنين ومنازلهم بعد اقتحامهم لمنطقة الظهر القريبة من مستوطة "كرمي تسور" جنوب بيت امر مما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما اطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة واصيب خلال المواجهات جندي احتلالي بحجر في وجهه تم نقله على وجه السرعة الى داخل المستوطنة وتم نقله بواسطة سيارة اسعاف عسكرية للعلاج.

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