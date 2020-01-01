ليبرمان يتعهد: لن تكون انتخابات إضافية وسنحسم قرارنا

القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان، اليوم الخميس بأن حزبه بعد الانتخابات في آذار/مارس القادم "سيحسم قراره بطريقة أو بأخرى"، ان كانت هناك حاجة الى ذلك بعد الانتخابات القادمة. ورد ليبرمان خلال مقابلة على اثير إذاعة الجيش الإسرائيلي حين سئل إن كان سيصر على إقامة حكومة وحدة مرة أخرى وأجاب انه: "ما هو واضح انه يجب علينا ان نصل الى جولة رابعة. سنضطر ان نقرر".

في شهر ايلول/سبتمبر الأخير، قبل اجراء الانتخابات في الجولة الثانية، تعهد ليبرمان انه: "لن تكون انتخابات ثالثة". وأضاف: "لا يهم ان كان 61 مقعدا أولا سيكون 61 مقعدا، من المؤكد انه لن يكون 61 مقعدا لحل الكنيست". وفي الإشارة الى نفس التصريح قال ليبرمان صباح اليوم انه لم يعتقد في حينه: "انه ستكون عدم مسؤولية كالتي كانت".

وبعد الانتخابات في شهر أيلول/سبتمبر، كجزء من المحادثات الائتلافية، رفض ليبرمان الالتزام عدم الانضمام الى حكومة يمين-حريديم ضيقة أو حكومة اقلية برئاسة تحالف "ازرق ابيض". رغم انه أعلن بانه سينضم الى الطرف الذي سيوافق على اظهار المرونة، لكن في النهاية لم يختر أي طرف. وقال في وقت لاحق انه حافظ على الغموض حتى يضغط على الطرفين. وكشف ليبرمان انه تلقى عروضا "مغرية جدا" حتى يوافق للانضمام لحكومة، بينها نائب رئيس حكومة والتناوب بالسنة الأخيرة بمنصب رئيس الحكومة.