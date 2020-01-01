اشتية: صرف رواتب الموظفين وباقي المستحقات في غزة و الضفة الاحد المقبل

رام الله / سما /

كشف رئيس الوزراء د. محمد اشتية ، مساء اليوم الخميس، موعد صرف رواتب الموظفين وباقي المستحقات في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وقال اشتية في تصريحات لتلفزيون فلسطين، إن رواتب الموظفين وباقي المستحقات ستصرف يوم الأحد المقبل.

وفي اغسطس الماضي، بدأت وزارة المالية في رام الله بصرف رواتب الموظفين بالإضافة لبعض المستحقات المترصدة وما زالت العملية مستمرة لحين انتهاء كافة مستحقات الموظفين

يشار الى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي، اقتطاع 500 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، كما اقتطعت قبل أيام 150 مليون شيكل، بحجة دفعها لعائلات الشهداء والأسرى.

والأحد الماضي، قال رئيس الوزراء محمد اشتية تعقيبا على اقتطاع اسرائيل لمبلغ 149 مليون شيكل من اموال المقاصة، إن هذا القرار يعني أن المبالغ المقتطعة ستصل إلى 650 مليون شيكل مما يعيدنا إلى مربع جديد من الأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام".