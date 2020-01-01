  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي تدين المخطط الإسرائيلي بإنشاء مجمع مدارس شرق القدس بديلا عن مدارس "الأونروا"

الخميس 02 يناير 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تدين المخطط الإسرائيلي بإنشاء مجمع مدارس شرق القدس بديلا عن مدارس "الأونروا"


رام الله / سما /

 أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي قرار بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بإنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية في مخيم شعفاط وقرية عناتا شرق المدينة، بديلا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت عشراوي في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضا القدس ومؤسساتها وذلك في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على مواصلة تهويد المدينة المقدسة وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأشارت إلى أن هذا الاجراء الخطير يعد إهانة مباشرة للمجتمع الدولي الذي أقر تجديد التفويض "للأونروا " لثلاث سنوات مقبلة رغم حملة التشويه الإسرائيلية ضدها، مضيفة: "أن مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 بتكليف دولي، ودولة الاحتلال لا تملك صلاحيات إغلاقها أو طردها من القدس وباقي الأراضي الفلسطينية".

ولفتت عشراوي إلى أن إسرائيل تستهدف بشكل متعمد العملية التعليمية في فلسطين، وتصادر حق الشباب الفلسطيني في هذا الحق المكفول دوليا وإنسانيا، خصوصا في القدس المحتلة مشيرة إلى إغلاق سلطات الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم فيها نهاية العام المنصرم، إضافة إلى اعتدائها المتكرر على المؤسسات الثقافية والوطنية.

وأوضحت أن الدعم والشراكة الأميركية وقرارات إدارة ترمب الأحادية وغير المسؤولة ومنها وقف تمويل "الاونروا" بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القرارات، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنحت إسرائيل الغطاء والتشجيع اللازمين للاستفراد بشعبنا وقضيتنا.

وطالبت حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي بالارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات التصعيدية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذها على الأرض ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال التي تعمل بشكل متعمد لجر المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.

#عشراوي #مدارس الاونروا #القدس #اسرائيل #منظمة التحرير

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي .. وهطول للأمطار على مختلف المناطق

هل تم طرح قضية نزع سلاح "حماس"؟.. "الكابينيت": التهدئة بغزة خلال أسابيع!

وفاة المذيعة بقناة "العربية" نجوى قاسم

الشيخ: الرئيس عباس يبلغ اسرائيل بأن الوضع في الضفة وصل إلى ذروة الانفجار

تزايد الشواهد إزاء تهدئة طويلة بين حماس وإسرائيل خلال 2020

قصص هروب كارلوس غصن للبنان ولقاؤه بالرئيس اللبناني ميشال عون

يديعوت: رئيس الشاباك حذر الكابنيت من تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة

الأخبار الرئيسية

اشتية: صرف رواتب الموظفين وباقي المستحقات في غزة و الضفة الاحد المقبل

عملية طعن

الاحتلال يطلق النار على فتى جنوب بيت لحم بزعم عملية طعن

تل أبيب: الحرب ضدّ إيران وسوريّة قادِمة لا محال والتهدئة مع حماس للاستعداد والتفرّغ لها

أبو ردينه: شعبنا البطل انتصر لرسالة فتح التاريخية وأسقط كل المشاريع المشبوهة

نتنياهو

محللون اسرائيليون يصفون نتنياهو بأبشع الأوصاف.. "كذاب" و"جبان" و"مجرم"