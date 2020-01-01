  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لماذا يمنع الجيش الإسرائيلي دمج المجندات في فيلق المدرعات؟

الخميس 02 يناير 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا يمنع الجيش الإسرائيلي دمج المجندات في فيلق المدرعات؟


القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يتخذ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قريباً قراراً بشأن عمل المجندات في فيلق المدرعات.
 
وذكرت القناة 7 العبرية بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في التماس قدم إليها بإصدار أوامر إلى وزير الجيش ورئيس أركانه بتجنيد النساء للخدمة في المدرعات.
 
وأشارت إلى أن مجندات في الجيش تقدمن بالتماس للمطالبة بالسماح لهن بتولي مناصب قتالية في فيلق المدرعات.
 
وكان كوخافي قرر سابقاً عدم تجنيد السيدات في الدروع باعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلة تخصيص الكثير من الموارد التي لا يستطيع الجيش استثمارها.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إنه لم يتخذ القرار بعد بشأن دمج السيدات في الدبابات ضمن مهام حماية الحدود، وسيتم البت في القضية لاحقا".
 
وأبدى مؤخراً ضباط في الجيش الإسرائيلي قلقا بشأن صعوبات واجهت المجندات الإناث خلال برنامج تجريبي، الأمر الذي قد تكون له تأثيرات سلبية على مشروع إدماج النساء في القوات المسلحة الإسرائيلية.
 
وحسب التفاصيل فإن بعض السيدات المشاركات واجهن مشاكل في حمل قذائف الدبابات، فضلا عن صعوبات ذهنية خلال المشاركة في العمليات، بحسب تقرير لصحيفة جيروزالم بوست.

#الجيش الإسرائيلي #مجندات إسرائيليات #فيلق المدرعات

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي .. وهطول للأمطار على مختلف المناطق

هل تم طرح قضية نزع سلاح "حماس"؟.. "الكابينيت": التهدئة بغزة خلال أسابيع!

وفاة المذيعة بقناة "العربية" نجوى قاسم

الشيخ: الرئيس عباس يبلغ اسرائيل بأن الوضع في الضفة وصل إلى ذروة الانفجار

تزايد الشواهد إزاء تهدئة طويلة بين حماس وإسرائيل خلال 2020

قصص هروب كارلوس غصن للبنان ولقاؤه بالرئيس اللبناني ميشال عون

يديعوت: رئيس الشاباك حذر الكابنيت من تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة

الأخبار الرئيسية

عملية طعن

الاحتلال يطلق النار على فتى جنوب بيت لحم بزعم عملية طعن

تل أبيب: الحرب ضدّ إيران وسوريّة قادِمة لا محال والتهدئة مع حماس للاستعداد والتفرّغ لها

أبو ردينه: شعبنا البطل انتصر لرسالة فتح التاريخية وأسقط كل المشاريع المشبوهة

نتنياهو

محللون اسرائيليون يصفون نتنياهو بأبشع الأوصاف.. "كذاب" و"جبان" و"مجرم"

الشعبية تحذر: سنستخدم كافة الخيارات لإنقاذ حياة رفيقنا الأسير زهران