لماذا يمنع الجيش الإسرائيلي دمج المجندات في فيلق المدرعات؟

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يتخذ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قريباً قراراً بشأن عمل المجندات في فيلق المدرعات.



وذكرت القناة 7 العبرية بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في التماس قدم إليها بإصدار أوامر إلى وزير الجيش ورئيس أركانه بتجنيد النساء للخدمة في المدرعات.



وأشارت إلى أن مجندات في الجيش تقدمن بالتماس للمطالبة بالسماح لهن بتولي مناصب قتالية في فيلق المدرعات.



وكان كوخافي قرر سابقاً عدم تجنيد السيدات في الدروع باعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلة تخصيص الكثير من الموارد التي لا يستطيع الجيش استثمارها.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إنه لم يتخذ القرار بعد بشأن دمج السيدات في الدبابات ضمن مهام حماية الحدود، وسيتم البت في القضية لاحقا".



وأبدى مؤخراً ضباط في الجيش الإسرائيلي قلقا بشأن صعوبات واجهت المجندات الإناث خلال برنامج تجريبي، الأمر الذي قد تكون له تأثيرات سلبية على مشروع إدماج النساء في القوات المسلحة الإسرائيلية.



وحسب التفاصيل فإن بعض السيدات المشاركات واجهن مشاكل في حمل قذائف الدبابات، فضلا عن صعوبات ذهنية خلال المشاركة في العمليات، بحسب تقرير لصحيفة جيروزالم بوست.