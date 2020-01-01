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وفاة إسرائيلي بالانفلونزا وإصابة خطيرة لطفلة اخرى

الخميس 02 يناير 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة إسرائيلي بالانفلونزا وإصابة خطيرة لطفلة اخرى


القدس المحتلة/سما/

 لقي شخص (40 عاماً) مصرعه اليوم الخميس، في مستشفى "شيبا- تل هشومير" الإسرائيلي متأثرا باصابته بالانفلونزا.
وذكر موقع "واللاه" العبري نقلا عن مصادر طبية :"أن طفلة (9 سنوات) ترقد في المستشفى بحالة خطيرة جدا بسبب اصابتها بالانفلونزا".
وأضاف الموقع أن صناديق المرضى في إسرائيل، اعلنت خلال الايام الاخيرة أنها تشهد اقبالا مكثفا من قبل الأشخاص الذين وصلوا لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا، فيما نفذت التطعيمات من غالبية الفروع بسبب الاقبال الهستيري.
ويأتي هذا الاقبال الكبير في ظل التقارير عن عدة حالات وفاة بسبب الانفلونزا في مستشفيات اسرائيل.
وتوفي الاسبوع الماضي ثلاثة مرضى اثر اصابتهم بالإنفلونزا. كما لا يزال يرقد في المستشفيات مرضى في حالة خطيرة.
 

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