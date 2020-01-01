بدء دورة المستجدين لألف منتسب جديد في قوى الأمن بغزة

غزة / سما/

بدأت صباح اليوم الخميس، بمقر المديرية العامة للتدريب بغزة، دورة "الجنود المستجدين" لألف منتسب جديد في وزارة الداخلية والأمن الوطني، من الناجحين في مسابقة التوظيف في قوى الأمن التي أُجريت مؤخرًا.

وتستمر دورة المستجدين لمدة ثلاثة شهور متواصلة، تمهيداً لاستيعابهم في أجهزة وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة.

وكان في استقبال المستجدين بمقر المديرية، مدير عام المديرية العامة للتدريب محمد خلف، إلى جانب عدد من ضباط المديرية والمُدربين.

وقال خلف إن المديرية العامة للتدريب بدأت اليوم برنامجاً تدريبياً خاصاً؛ من أجل تأهيل المتدربين الجدد، وتطوير قدراتهم، وصقل شخصياتهم وفق مقومات العمل الأمني والشرطي، مضيفاً أنه سيتم "تقديم أعلى مستويــات العمل التدريبي النوعي والمتميز؛ من أجل تحسين جودة الكادر المنتسب لوزارة الداخليــة، ورفع مستوى كفــاءته".

وبيّن أنه تم تخصيص عدة ميادين لاستيعاب أعداد المتدربين المستجدين، وذلك بالتنسيق مع المكونات الرسمية في الوزارة.

يُذكر أن وزارة الداخليــة عقدت مؤخرًا مسابقة توظيف أفراد لاستيعاب ألف موظف جديد للعمل ضمن قوى الأمن، ضمن خطتها لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.