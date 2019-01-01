تكريم وزيرة شؤون المرآة باعتبارها شخصية العام 2019 القيادية

رام الله / سما /

كرمت مؤسسة سيدة الأرض، اليوم الخميس، وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، في مدينة رام الله، بحضور عدد من ممثلي المؤسستين.

وجاء ذلك في مبادرة نظمتها مؤسسة سيدة الأرض باعتبار وزيرة المرأة شخصية المرأة القيادية للعام 2019.

وقالت حمد، إن هذا التكريم دليل على الدور الريادي والخلاق لمؤسسة سيدة الأرض "نبراس الشركات الوطنية" في الشراكة الحقيقية مع جميع المؤسسات الفلسطينية.

وتابعت: نحن نتباهى بشكل واضح في شراكاتنا الوطنية وعمق الشراكات الداعمة للمرأة الفلسطينية التي هي جزء رئيس من مقاومة المحتل ومن مقدراتنا الوطنية والحضارية"، مؤكدة ضرورة المحافظة على الشراكة الحقيقية بين المؤسسات وإبراز دور المرأة باعتبارها نموذجا قياديا متميزا.

وأضافت: إن مؤسسة الأرض هي شريك أصيل في عملية التغيير وصولا إلى تنمية المرأة، مشددة على أهمية امتزاج الادوار تجاه قضيتنا والعمل يدا بيد من أجل بناء مجتمع يسمو للوصول إلى دولة حرة تؤمن بحرية الإنسان في وطن حر للخلاص من الاحتلال.

وأهدت حمد التكريم إلى شهيداتنا وأسيراتنا وأمهاتهن وجميع القيادات النسوية ومن يسعين الى الحرية والعدالة الاجتماعية، معاهدة شعبنا ونساءه البقاء على العهد في الدفاع عن عدالة قضيتنا.

من جانبه قال رئيس مؤسسة سيدة الأرض كمال الحسيني لـ"وفا"، إن اختيار وزيرة المرأة الشخصية القيادة لعام 2019، دليل على نضال هذه المرأة التي تشكل القصيدة الأولى والأحرف الأولى للبرنامج النضالي الفلسطيني.

وتابع: إن تكريم حمد هو رسالة وطنية لابنة غزة آمال حمد بأنها عنصرا نسائيا مقاوما، وتأكيدا "إننا باقون هنا في الارض سيدة الارض".