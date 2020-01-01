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حماس تنظم غدا مسيرات جماهيرية نصرة للاقصى وتاكيدا على الانتخابات بالقدس

الخميس 02 يناير 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنظم غدا مسيرات جماهيرية نصرة للاقصى وتاكيدا على الانتخابات بالقدس


غزة / سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن حركته ستنظم مسيرات جماهيرية في مختلف مناطق قطاع غزة، تبدأ من يوم غدٍ الجمعة وتستمر في الأيام القادمة، لنصرة القدس ورفضاً للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

وأضاف القانوع في تصريح وصل "سما" أن المسيرات أيضا ستنظم تأكيدا على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وحق شعبنا في المشاركة، ورفضاً لسياسة الاستجداء التي تمارسها السلطة.

وتتعرض القدس والمسجد الأقصى لحملات تهويد متصاعدة، فيما شهد عام 2019 تزايدا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة وسكانها ومسجدها الأقصى.

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