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افتتاح مركز فحص المركبات التابع لبلدية جنين

الخميس 02 يناير 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مركز فحص المركبات التابع لبلدية جنين


جنين / سما /

افتتح وزيرا النقل والمواصلات عاصم سالم، والحكم المحلي مجدي الصالح، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ورئيس بلدية جنين فايز السعدي، اليوم الخميس، مركز فحص المركبات "الدينوميتر" التابع لبلدية جنين وفق أحدث المواصفات الحديثة المعتمدة عالميا.

وقال الصالح إن هذا الإنجاز من شأنه أن يرفد الايرادات المالية لصندوق البلديات، ويقدم الخدمات للمواطنين بشكل كبير، مطالبا البلديات بالعمل على تعزيز ايراداتها بهدف الاكتفاء وعدم الاعتماد على الدول المانحة.

وأضاف أن الوزارة ضاعفت 50% من الموازنة لصالح الهيئات المحلية، وستعمل على تجنيد أموال أخرى للبلديات، مطالبا بلدية جنين بالعمل على إزالة التعديات على شارع جنين مثلث الشهداء لتتمكن الوزارة من تنفيذ مشاريع في البنية التحتية.

بدوره، أوضح سالم أن الحكومة قررت دعم البلديات الكبرى لنساعدها على عمل التنمية، وتساعد الحكومة في التخفيف عليها في العبئ الاقتصادي.

وأشار إلى أنه ابتداء من الأسبوع المقبل يستطيع كل مواطن الحصول على رخصة السياقة من خلال الهواتف الخلوية، مؤكدا أن أولوية الحكومة اليوم الإنتهاء من مشروع المنطقة الصناعية الحدودية، والعمل على معالجة الأزمة المروية في جنين.

من جانبه، ثمن أبو الرب على إنجاز مثل هذا المشروع التنموي والإستثماري لبلدية جنين، والذي من شأنه أن يخدم أبناء المحافظة ويسهل عليهم المعاناة والمشقة في السفر، مطالبا الحكومة بدعم جنين التي تستحق في ظل المعانة المستمرة خاصة في مجال البنية التحتية المدمر.

من جهته، قال السعدي إن افتتاح هذا المشروع يتزامن مع ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الذي من شأنه أن يساهم في عمل مشاريع استثمارية تنموية لتمويل مشاريع البنية التحتة اللازمة للمدينة، والذي كلف بلدية جنين من صندوقها بقيمة 2 مليون شيقل.

وأضاف أن جنين تعاني من نقص واضح بالخدمات، من طرق تصريف مياه الأمطار، وشبكات مياه وصرف صحي وغيرها، مشيرا إلى أن المشروع أقيم في المنطقة الشمالية للمدينة بجانب مبنى الحسبة الجديدة على أرض مساحتها 2100 متر مربع.

وشارك في حفل الافتتاح رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار ( بكدار) محمد أبو عوض، ومفتي قوى الأمن محمد صلاح، وقائد المنطقة العميد محمد أبو هيف، ومدراء وممثلي المؤسسات المدنية والأمنية.

وعلى هامش الافتتاح، أطلق وزير النقل والمواصلات العمل بالكاميرات في مركبات تعليم السياقة بجنين في ساحة مديرية النقل والمواصلات.

وقال سالم لـ"وفا"، إن الهدف من إطلاق العمل بالكاميرات في مركبات تعليم السياقة، هو ضبط خط السير للفاحص خلال الاختبار، وسهولة الرجوع في حال اعتراض أي عائق، وتأكيدا على العدالة والشفافية والنزاهة خلال الاختبار، والحفاظ على أرواح المواطنين من خلال مدارس السياقة.

#بلدية جنين #مركز فحص المركبات

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