الرئيس يستقبل الفائزين بمسابقتي "الذكاء العقلي" وأفضل معلم في فلسطين

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من أكاديمية اقرأ لحساب الذكاء العقلي"IMA" ، التي فاز طالبها رائد عمار بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة، التي جرت في ماليزيا، كذلك المعلمة زينة وليد صانوري، التي فازت بجائزة أفضل معلم للعام 2018 في فلسطين.

وهنأ الرئيس، الطالب عمار بفوزه بالمركز الأول، والطالب محمد حسن بحصوله على المركز 20، والطالب حمد بشار حمد كونه ضمن أفضل 30 طالبا من بين 3500 طالب شاركوا بالمسابقة.

وأكد الرئيس أن هذه الإنجازات التي يحققها أبناؤنا الطلبة، تؤكد أن شعبنا الصامد قادر على الإبداع والتميز رغم كل الصعاب التي تواجهه، وأن هؤلاء الطلبة هم بمثابة سفراء لفلسطين ينقلون الصورة المشرقة لهذا الشعب العظيم.

كما هنأ الرئيس، المعلمة زينة الصانوري بهذا الفوز، مؤكدا اهتمامه بقطاع التعليم باعتباره الرافعة الحقيقية للمجالات كافة، وأن النهوض بالتعليم والمعلم معناه النهوض بالمشروع الوطني وتقريب المسافة للوصول إلى اهداف وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق الحاج إسماعيل جبر، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير احمد عساف، ومحافظ سلفيت عبد الله كميل.