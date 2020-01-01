الاحتلال يطلق النار على فتى جنوب بيت لحم بزعم عملية طعن

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اطلقوا النار عصر اليوم، على فتى قرب مفرق "عصيون" الاستطاني جنوب بيت لحم.

وزعمت وسائل اعلام عبرية أنّ الفتى حاول تنفيذ عملية طعن قبل أن يطلق جنود الاحتلال الرصاص صوبه ويتم تحييده في اشارة الى اصابته .

وقال موقع القناة السابعة ان فتى فلسطيني 15 عاما وصل الى المفترق بسيارة اجره وحاول تنفيذ عملية طعن قبل ان يتم اطلاق النار عليه واصابته بجراح متوسطة.

وابلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة بإصابة مواطن بالقدم، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مفرق "عتصيون"

وزعمت القناة الثانية العبرية أنّ الفتى حاول تنفيذ عملية طعن قبل أن يطلق جنود الاحتلال الرصاص صوبه.

وأشارت إلى أنه "تم تحييد الفلسطيني ومنعه من تنفيذ الطعن، فيما لم تقع إصابات في صفوف الإسرائيليين".

وزعم موقع "مفزاك لايف" أن الفلسطيني كان يركض بسكين عند تقاطع الطريق السريع رقم 60 قرب غوش عتصيون وتم "تحييده".

يتبع-