الاحتلال يزعم اعتقال مستوطنين من عصابات تدفيع الثمن

القدس المحتلة / سما /

زعم ناطق باسم شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال مستوطنين من سكان مجمع مستوطنات غوش عتصيون، للاشتباه بهما في المشاركة بما وصفها "جرائم كراهية" بحق الفلسطينيين.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المعتقلين مستوطن يبلغ من العمر 18 عامًا، ومستوطنة تبلغ من العمر 15 عامًا، وتم نقلهما للتحقيق.

وينفذ مستوطنون يطلق عليهم اسم "عصابات تدفيع الثمن" جرائم متعمدة بحق الفلسطينيين منها ثقب إطارات السيارات، ومهاجمة منازل المواطنين، ورش عبارات عنصرية وأخرى تهدد بقتلهم، وقطع أشجار الزيتون وسرقته ومعداته، ومهاجمة المزارعين، وغيرها من الجرائم.