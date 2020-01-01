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جنين.. الكشف عن ملابسات سرقة قرابة مليون شيكل

الخميس 02 يناير 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين.. الكشف عن ملابسات سرقة قرابة مليون شيكل


جنين / سما /

 كشفت الشرطة، اليوم الخميس، عن ملابسات سرقة مخازن للمواد التموينية في محافظة جنين وألقت القبض على المشتبه به بهذه القضية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن أحد تجار جنين قدم شكوى لفرع إدارة المباحث العامة حول تعرض مخازنه للمواد التموينية للسرقة من قبل مجهول، وكانت هذه السرقة كما تبين له أنها على فترات بحسب شكواه، وقدر قيمة البضائع المسروقة بـ (950) ألف شيكل.

وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة، وألقي القبض عليه، وأفاد بدخوله إلى المخازن على فترات وسرقة البضائع من داخلها والتصرف فيها.

وتم توقيف المشتبه به وإحالته إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

#جنين #سرقة #الشرطة

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