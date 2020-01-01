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نجل نتنياهو يهدد عودة بالإعدام

الخميس 02 يناير 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل نتنياهو يهدد عودة بالإعدام


القدس المحتلة / سما /

 باتت العلاقة أكثر توترًا بين يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعضاء الكنيست في القائمة العربية المشتركة، خاصةً بعد أن هدد بشكل غير مباشر في تغريدة له عبر تويتر بأنه يجب الحكم عليهم بالإعدام، وخاصةً أيمن عودة رئيس القائمة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن عودة غرد عبر تويتر حول تصريحات نتنياهو أمس، بشأن طلب الحصانة. منتقدًا فيها الأخير الذي اتهمه بأنه يسعى للتهرب بطريقة ما من القضاء.

ورد نجل نتنياهو على عودة "وفقًا للقانون، فإن أفعالك لا تضعك في السجن فحسب، بل إن العقوبة أشد.. قلت ولن أضيف.. يمكن للجميع البحث عنها في Google".

وقالت القناة، إن نجل نتنياهو لم يقل بشكل واضح وصريح عقوبة الإعدام هي العقوبة الأشد، لكن يمكن الاستنتاج أن هذا ما كان في نيته.

#نتنياهو #يائير نتنياهو #ايمن عودة #الاعدام

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