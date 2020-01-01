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أبو ردينه: شعبنا البطل انتصر لرسالة فتح التاريخية وأسقط كل المشاريع المشبوهة

الخميس 02 يناير 2020 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينه: شعبنا البطل انتصر لرسالة فتح التاريخية وأسقط كل المشاريع المشبوهة


رام الله /سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، إن شعبنا الفلسطيني البطل أثبت مرة أخرى أن روح حركة "فتح" ورسالتها التاريخية التي انطلقت في الأول من كانون الثاني 1965 انتصرت على كل المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي حاولت تصفية قضيتنا الوطنية وتقسيم أرضنا ووحدتنا الوطنية.

وأضاف أن مئات الآلاف من أبناء شعبنا الذين خرجوا في غزة والضفة وفي كل أماكن الشتات الفلسطيني، هم القوة الحقيقية التي أسقطت صفقة القرن، وستمنع بيع القدس ومقدساتها، وستحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وثوابت ثورتنا المجيدة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب الجبار.

وتابع أبو ردينه، "هذه الجماهير الوفية للعهد والأرض والشهداء، والتي قاتلت طويلا حفاظا على القضية والمشروع الوطني، ستبقى شعلة الكفاح الوطني الحقيقي تحقيقا لكل الآمال العريضة لشعبنا العظيم".

وقال: "ميادين غزة والضفة وكافة تجمعات أبناء شعبنا الصامد أرسلت رسالة واضحة المعالم للجميع، بأن القدس ومقدساتها وثوابتنا الوطنية وهويتنا الفلسطينية خط أحمر لن نسمح العبث أو المساس به، وستبقى روح فتح الحقيقية هي المنتصرة مهما كانت الصعاب أو المؤامرات أو المشاريع التصفوية مهما كانت مسمياتها".

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