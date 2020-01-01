اتحاد كرة القدم في غزة يُوقف بطولات الدوري لهذا السبب..

غزة / سما /

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة، اليوم الخميس، عن نية الاتحاد إيقاف بطولة الدوري بكافة درجاته، عقب نهاية الأسبوع الخامس عشر من الدوري.

وأكدت المصادر أن الإيقاف سيأتي، من أجل لعبة مسابقة الكأس من دور الـ32، والتي كان من المقرر أن تنطلق بعد نهاية بطولات الدوري.

وأضافت المصادر أن الاتحاد سيجري قرعة بطولة الكأس، الثلاثاء المقبل، في مقره غرب مدينة غزة.

وفي سياق آخر، أكدت المصادر أن الاتحاد سيعود للعب أيام الجمعة، بعد أن أعلنت "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار" إيقاف المسيرات، والعودة لها في المناسبات الوطنية الكبيرة.