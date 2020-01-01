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الديمقراطية: تدين منع التجول والاقتحام والعدوان المتواصل لبلدة العيساوية

الخميس 02 يناير 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة ما يسمى "حجز المنازل" التي تتبعها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في بلدة العيساوية,.

ووصفت الجبهة بلاغ" الحجز المنزلي"  أنه استعادة لقوانين طوارئ الانتداب البريطاني, مما يؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي هو أحد أشكال الاستعمار الكولونيالي, بعقلية القرون الوسطى.

كما دعت الجبهة إلى التضامن مع العيساوية و إلى أوسع حملة شبابية على المستويين العربي والدولي، للتضامن مع شبان العيساوية في مواجهة كل أشكال القمع والبطش الدموي والحصار والعدوان على يد قوات الإحتلال، بما ذلك الإعدامات الميدانية بذرائع كاذبة وواهية.

وكانت قوات الإحتلال قد فرضت" الحجز المنزلي" على عدد من شبان العيساوية وهم:

أنور سامي عبيد (4 أشهر)_1

محمد عليان عليان (4 أشهر)_2

فايز محمد محيسن (شهرين) _3

محمد موسى مصطفى (3 أشهر)_4

(ادم كايد محمود (شهرين_5

محمود رمضان عبيد (3 أشهر) _6

نضال فروخ _7 

صالح ابو عصب_8

#الجبهة الديمقراطية #العيساوية

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