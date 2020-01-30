"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب الخدمات الجامعيّة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات لتسجيل وترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة وفروع جديدة لمكاتب قائمة، وذلك لغاية تقديم الخدمة للطلبة الراغبين بالدراسة في معاهد ومُؤسسات التعليم العالي في الخارج.



ودعت الوزارة الراغبين بفتح مكاتب أو فروع جديدة الاطلاع على كافّة التعليمات والقرارات والمُستجدات الصادرة حوْل مكاتب الخدمات على الموقع الالكتروني للوزارة www.mohe.pna.ps، والتوجه إلى الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في مقر الوزارة الكائن بحي الماصيون في رام الله، أو مكاتب التعليم العالي في المحافظات، للحصول على الطلب والأوراق المطلوبة، على أن تسلم للإدارة العامة مدعمة بجميع الوثائق في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 30/1/2020، وأوضحت أن تقديم الطلب لا يعني القبول والموافقة على الترخيص.



وحذّرت الوزارة كافّة أصحاب المكاتب المُغلقة والأشخاص والجهات غير المُرخّصة من مُمارسة أية أنشطة تتعلق بتقديم الخدمة أو إحضار قبولات أو مقاعد دراسيّة للطلبة، مؤكدة بأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة وإحالة المخالفين للجهات المُختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وطالبت الوزارة كافة المؤسسات التعليميّة وأولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصّة توخي الحذر ومُتابعة موقع الوزارة الالكتروني، للحصول على قائمة المكاتب المُعتمدة لديها أو الاتصال على الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية على الرقم (2982603- 02).