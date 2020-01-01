صورة.. هنا الزاهد لأحمد فهمي: "عام سعيد يا قردي"

وكالات / سما /

نشرت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ صورة جديدة لها مع زوجها الممثل ​أحمد فهمي​، وذلك عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” للتواصل الإجتماعي.

وعلقت الزاهد على الصورة: “عام سعيد يا قردي .. شكلك كفتة باللبن”.

وكان الممثل المصري أحمد فهمي قد أثار جدلا كبيرا بين الجمهور اثر نشره صورة جديدة له ظهر فيها يرتدي “بيجامة” ويرفع أحد طرفيها، وعلقت زوجته الممثلة المصرية هنا الزاهد قائلة: “أنا أفضل مصورة على الإطلاق”. ما يعني أنها هي من قامت بتصويره هذه الصورة.

وسيباشر فهمي هذا الشهر تصوير مسلسل “تيمون وبومبة” مع أكرم حسني في ثاني تعاون بينهما وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.