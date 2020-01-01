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وفاة آصف جلالي نجم الكوميديا في أفغانستان

الخميس 02 يناير 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة آصف جلالي نجم الكوميديا في أفغانستان


وكالات / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، صابر مهمند، إن نجم الكوميديا في أفغانستان، الممثل آصف جلالي، قد توفي اليوم الاربعاء متأثرا بإصابته بأمراض في القلب، في مستشفى بكابول.

وكان لخبر وفاة وفاة جلالي وقع المفاجأة على الكثيرين فى مختلف أنحاء أفغانستان ، حيث نعاه معجبوه على وسائل التواصل الاجتماعي، كما نعاه سعد محسني، الذي يترأس مجموعة "موبي" المالكة لمحطة " طلوع نيوز" المحلية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقد شارك جلالي في العديد من العروض الكوميدية التي بثتها محطات إذاعة وتلفزيون أفغانية محلية، من بينها "شابكاند" (اضحك في المساء) و"دام با دام" (لحظة بلحظة).

من ناحية أخرى، قال المخرج السينمائي لطيف أحمدي، الذي كان زميلا لجلالي من قبل، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفنان الراحل كان قد بدأ مسيرته الفنية قبل نحو 13 عاما في مجال الإعلانات.

#أفغانستان #آصف جلالي

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