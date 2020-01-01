فيديو.. سائق يلقي قنبلة يدوية على الطريق

وكالات / سما /

تبحث الشرطة الروسية عن سائق ألقى "قنبلة يدوية" تحت عجلات سيارة في سان بطرسبرغ، وفق ما أظهرت لقطات فيديو تداولها مستخدمون على المنصات الاجتماعية.

وتظهر اللقطات التي صورها سائق آخر من سيارته، سيارة من نوع "سكودا" تقل سائقا يقود سيارته بطريقة مريبة وتبدو عليه علامات القلق من خلال قيادته السريعة.

السائق كان يغير من مساره عدة مرات وهو يبحث عن مخرج بين السيارات التي كانت تسبقه، وعندما نفذ صبره أخرج يديه وهو يحمل على ما يبدو "قنبلة يدوية".

كما يظهر الفيديو كيف أشعل السائق القنبلة وتركها قبل أن يغير مساره مرة أخرى مخافة التصوير أو ربما خشية من آثار انفجار القنبلة.

وبينما ذكرت الشرطة المحلية أنها لم تسجل أي إصابة خلال هذه الحادثة، أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر يتعلق بنوع من المفرقعات وليس قنبلة يدوية.