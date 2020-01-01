وفاة المذيعة بقناة "العربية" نجوى قاسم

وكالات

أعلن مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.

وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها"

وذكرت المصادر أن قاسم فارقت الحياة بسبب نوبة قلبية في شقتها التي تقيم فيها وحيدة في دبي.

وتعد قاسم أحد الوجوه الإعلامية المعروفة على الساحة العربية منذ أكثر من عقدين.

وفي بداية العام الجديد غردت قاسم على تويتر قائلة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان".