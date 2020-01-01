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كيف تتخلص من الإزعاجات على "إنستغرام"؟

الخميس 02 يناير 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتخلص من الإزعاجات على "إنستغرام"؟


وكالات / سما /

أصبح تطبيق "إنستغرام" اليوم من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداما في العالم ومصدر معلومات وترفيه للكثيرين، لكن كيف نستفيد من هذا التطبيق بعيدا عن المنغصات فيه؟

من أكثر الأشياء التي تؤرق مستخدمي "إنستغرام" أحيانا ظهور أشياء لا يرغبون برؤيتها أثناء تصفح منشورات الصفحة الرئيسية، وللتخلص من ظهورها ينصح الخبراء باتباع عدة خطوات، ففي حال ظهور منشور لا ترغب برؤيته مجددا يجب الضغط على العلامة التي تشبه ثلاث نقاط وهي موجودة أعلى المنشور، ومن ثم الضغط على خيار Mute أو "إخفاء"، ومن ثم Mute Posts.

والأمر الآخر الذي بات يشكل إزعاجا لبعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي هو ظهور "القصص" أو stories التي تتعلق ببعض المستخدمين الذين نتابعهم على هذه المنصات، وللتخلص من ظهور الـ"قصص" المرتبطة بمستخدم معين نتابعه في صفحة "إنستغرام"، يجب علينا اختيار أي "قصة" من القصص التي كان قد نشرها، ومن ثم الضغط عليها مطولا، ليظهر لدينا خيار Mute، وبالضغط عليه يظهر خيار Mute Story and Posts الذي يساعد على عدم ظهور جميع القصص والمنشورات التي تتعلق بالمستخدم المذكور.

كما توجد طريقة للتخلص من ظهور جميع المنشورات أو "القصص" المرتبطة بشخص أو حساب معين على صفحتنا الخاصة على "إنستغرام"، إذ يمكننا الانتقال إلى أي حساب، ومن ثم الضغط على زر "المتابعة" Following، ومن ثم اختيار Mute Posts أو Mute Stories، لتختفي من صفحتنا جميع القصص والمنشورات التي يظهرها هذا الحساب.

#إنستغرام

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