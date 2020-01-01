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تيسلا تبيع 12 ألف سيارة كهربائية طراز موديل3 في هولندا

الخميس 02 يناير 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيسلا تبيع 12 ألف سيارة كهربائية طراز موديل3 في هولندا


وكالات / سما /

باعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة الأمريكية تيسلا أكثر من 12 ألف سيارة من طراز موديل 3 في هولندا خلال الشهر الماضي، بفضل برنامج الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة الهولندية لمشتريي السيارات الكهربائية والذي انتهى بنهاية العام الماضي.

وبحسب بيانات مؤسسة "كينت كينرادار" المعنية بنشر إحصائيات تسجيل السيارات الجديدة في هولندا، فقد تم تسجيل 12062 سيارة طراز موديل 3 خلال الشهر الماضي مقابل 3980 سيارة فقط من نفس الطراز في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

يذكر أن السيارة تسلا موديل 3 كانت السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في هولندا خلال الشهر الماضي، وتلتها السيارة "أودي إي ترون" بمبيعات بلغت 3037 سيارة ثم "نيسان ليف" بمبيعات بلغت 1068 سيارة.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تسلا تحتاج إلى تحقيق مبيعات قدرها 105 آلاف سيارة خلال الربع الأخير من العام الماضي حتى تصل بإجمالي مبيعاتها في العام ككل إلى الرقم المستهدف والذي يتراوح بين 360 و400 ألف سيارة. وكانت تسلا قد باعت 97 ألف سيارة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

#تيسلا #سيارة

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