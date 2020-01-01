إنتر ميلان يتراجع عن ضم إريكسن في يناير

وكالات / سما /

دخل لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن ضمن مخططات إنتر ميلان في سوق الانتقالات الشتوية ولكن يبدو أن جوزيبي ماروتا المدير العام للنادي أخرجه من حساباته سريعاً.

وعلى الرغم من أن عقد إريكسن مع توتنهام هوتسبير ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الإنتر كان يُفكر في تعزيز صفوف كتيبة المدرب أنتونيو كونتي به في سوق الانتقالات في يناير.

ولكن حسب صحيفة ديلي ميل فإن النادي الإنجليزي يريد ما يقرب من 30 مليون يورو لبيع خدمات اللاعب إلى النيراتزوري.

ويرى ماروتا أن المبلغ المطلوب من قبل توتنهام للتخلي عن النجم الدنماركي هو باهظ للغاية بالنسبة للاعب لديه ستة أشهر أخيرة فقط في عقده.

ويعتبر آرتورو فيدال نجم وسط برشلونة هو الهدف الرئيسي لتدعيم صفوف الفريق الأسود والأزرق في النصف الثاني من الموسم الحالي إضافة إلى صانع ألعاب أودينيزي رودريجو دي بول.

وكان لاعب الوسط الألماني جوليان فايجل أحد أهداف الإنتر المحتملة في يناير إلا أن بنفيكا أعلن انتقال لاعب دورتموند إلى صفوفه في يوم 31 ديسمبر.