إبراهيموفيتش: لست متعجرفاً ولكنني أثق بنفسي

وكالات / سما /

مهد زلاتان إبراهيموفيتش لعودته إلى نادي ميلان اليوم بكتابة رسالة عامة على حسابه الخاص بشبكة انستاجرام للتأكيد على أنه جاهز للعودة إلى الدوري الإيطالي ومساعدة الروسونيري في العودة إلى الأعلى.

وتم الاتفاق ما بين النجم السويدي الشهير وما بين النادي الإيطالي الذي يعاني على صعيد جدول الترتيب لكي يتواجد بعقدٍ خاص حتى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين يورو مع إمكانية تجديده لموسمٍ آخر.

ويعود إبرا للكرة الإيطالية بعد غياب 7 سنوات حيث غاد الميلان في عام 2012 بعد أن ساهم في الفوز بآخر لقب للدوري الإيطالي بالنسبة للنادي اللومبادري.

وينتظر أن يصل إبرا بعد ساعة من الآن إلى مطار ليناتي قبل أن يتوجه للقيام بالفحوصات الطبية وتوقيع العقد الذي سيربطه بالفريق الأحمر والأسود.

وكتب إبرا في منشوره صباح اليوم : “لست متعجزفاً.. لكن لديّ ثقة”، ورافق هذا الوصف صورة لقدميه العاريتين باللونين الأبيض والأسود.

وسبق لإبرا أن لعب بقمصان أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان في إيطاليا، ولعب في السنوات الأخيرة مع باريس سان جيرمان لمدة 4 سنوات ثم مانشستر يونايتد وأخيراً مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.