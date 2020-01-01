عودة مارسيلو ولوكاس فاسكيز إلى تدريبات ريال مدريد

وكالات / سما /

لم يمنح زين الين زيدان للاعبي ريال مدريد أي راحة وواصل تدريباته في اليوم الأول من عام 2020 بعد أن استمتع اللاعبين بالليلة الأخيرة من العام.

وشهدت تدريبات اليوم الأول خبرين جيدين للمدرب زيدان وهما تماثل كلاً من مارسيلو ولوكاس فاسكيز للشفاء من إصابتهما بشكلٍ كامل.

وشارك كلا اللاعبين في تدريبات المرينجي وهما جاهزين بالفعل للتواجد ضد خيتافي في مباراة يوم السبت من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة الماركا بأن المدرب الفرنسي قد لا يكون مجبراً بالدفع بهما في اللقاء القادم أو حتى في مباراة كأس السوبر الإسبانية الأولى ضد فالنسيا والتي ستقام في الأسبوع المقبل.

حيث لا يريد زيزو أن يخاطر بهما ويُفضل أن يواصلا العمل لمدة أسبوع واحد على الأقل مع المجموعة قبل الدفع بهما للمشاركة بشكلٍ أكيد.

وينطبق الأمر نفسه على لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز والذي تعافى بنسبة مئة في المئة من إصابته في الركبة.

وبذلك تكون صفوف الفريق الأبيض كاملة مع بداية العام الجديد باستثناء المصابين إيدين هازارد وماركو أسينسيو واللذين مازالا يتعافيان من إصابتهما القوية.