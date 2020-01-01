أرسنال يحسم موقعة اليونايتد بثنائية

وكالات / سما /

نجح الإسباني الشاب مايكل أرتيتا، المدير الفني الجديد لنادي أرسنال، فوزه الأول مع الفريق، في قمة كلاسيكية أمام مانشستر يونايتد.

وتمكن أرسنال من تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر فريق أرسنال بشكل مختلف للغاية وقدم أداءً قوياً أمام الشياطين الحمر، لينجح أرتيتا في تحقيق أول 3 نقاط له في مباراته الثالثة، بعدما تعادل في أول مباراة أمام بورنموث، وتعرض للهزيمة في مباراته الثانية أمام تشيلسي.

دخل أرسنال المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، ونجح بالفعل في ترجمة ضغطه القوي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة من انطلاق الشوط الأول، بعد كرة عرضية من كولاسيناك بالجانب الأيسر، سددها بيبي من لمسة واحدة في شباك دي خيا.

وأضاف سوكراتيس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بعد ضربة ركنية من الجانب الأيمن وصلت للمدافع اليوناني الذي اسكنها الشباك.

وبشكل عام سيطر أرسنال على الشوط الأول بأداء أكثر من رائع وأهدر العديد من الفرص التي كادت أن تضاعف النتيجة. وأداء متوازن في الشوط الثاني بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 27 وارتقى للمركز العاشر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز الخامس.