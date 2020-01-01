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ناشطة سعودية تثير جدلا واسعا بإعلان اعتناق المسيحية

الخميس 02 يناير 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناشطة سعودية تثير جدلا واسعا بإعلان اعتناق المسيحية


وكالات

أثارت الناشطة السعودية المقيمة في كندا، فايزة المطيري، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت التحول عن الديانة الإسلامية واعتناق المسيحية.

وتعرف المطيري نفسها عبر حسابها في موقع "تويتر" كناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان و"مسلمة سابقة"، مضيفة: "المسيح هو ربي".

ومع بداية العام الميلادي الجديد، نشرت تغريدة تتضمن صورتين لها، الأولى قديمة ترتدي فيها الحجاب إبان حياتها في السعودية على ما يبدو، والثانية حديثة ظهرت فيها من دون حجاب، مرتدية الصليب على شكل قلادة بشعر مكشوف.

وكتبت المطيري في تعليق على صورتيها: "الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد. كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020".

#ناشطة سعودية #اسلام #مسيحية

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