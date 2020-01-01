أعضاء في الكابينت : صاروخ واحد يمكنه هدم كافة التفاهمات مع غزة

القدس المحتلة / سما /

لا تعلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية آمالا كثيرة على مشاورات التهدئة التي زعمت الحكومة الإسرائيلية مناقشتها في اجتماعات الكابينت الأخيرة، ونفت حماس وجودها أصلاً.

وفق القناة 12 العبرية فإن الأجهزة الأمنية مستعدة لتحمل أي مخاطر في الجبهة الجنوبية من أجل التركيز على الجبهة الشمالية، مشيرة إلى أن هناك بعض الفصائل قد تقوم بإطلاق صواريخ من غزة لإفشال التفاهمات التي أجريت بوساطة دولية وعربية.

هذه التفاهمات قالت عنها حركة حماس في غزة إن إسرائيل لم تلتزم بها، ونفت كذلك وجود مشاورات جديدة للتهدئة.

وأضافت القناة 12 أن المصريون يضغطون على كلٍ من حركة حماس وإسرائيل للتقدم في مباحثات التهدئة، وقال وزيران في الكابينت "إن ليس لدى إسرائيل ما تخسره، وينبغي التحرك بسرعة لأنه واضح أن صاروخا واحدا يمكنه هدم كافة التفاهمات الآخذة بالتبلور".