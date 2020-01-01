حماس: حجز أموال الاسرى استمرار للحرب

القدس المحتلة/سما/

اعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن قرار وزير الحرب الإسرائيلي "نفتالي بينت" بحجز أموال عن أسرى من فلسطيني الداخل المحتل، هو استمرار للحرب الاسرائيلية على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، وشاهد على إجرام الاحتلال.

وقال في تصريح وصل سما ان هذه القرصنة التي يمارسها "بينت" ، إلى جانب اجراءات الاحتلال ضد الأسرى، تؤكد الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهتها وجعلها على رأس برنامج العمل الوطني.

ودعا قاسم السلطة الفلسطينية لعدم الاستسلام للاجراء الاسرائيلي، وأن تبادر إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم كجزء من الرد على هذه القرارات.

