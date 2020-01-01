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الاحتلال يحتجز عيادة متنقلة في مسافر يطا

الخميس 02 يناير 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله /سما/

 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عيادة متنقلة تابعة لمديرية صحة جنوب الخليل، أثناء توجهها لأداء عملها في مسافر يطا.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال أوقفت العيادة المتقلة؛ وهي عبارة عن مركبة كبيرة مجهزة ببعض الأدوات الطبية وأجهزة الطوارئ، إضافة إلى بعض الأدوية، وأنزلت الأطباء الذين كانوا على متنها، واستولت عليها.

وأضافت أن العيادة المتنقلة تقدم الخدمات الطبية للمناطق المهمشة والبعيدة في مسافر يطا، إضافة إلى البدو الذين يعيشون على أطراف المنطقة الواقعة جنوب الخليل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت العام الماضي العيادة المتنقلة لمدة 4 أشهر، بحجة أنها تجوب في المناطق المغلقة والمصنفة (ج).

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