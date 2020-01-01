وزارة التعليم والبحث العلمي تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار

رام الله / سما /

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إدارة جامعة بيرزيت والكتل الطلابية في الجامعة إلى الحوار المباشر للخروج من الأزمة الحالية؛ حفاظاً على المسيرة التعليمية في الجامعة صاحبة التاريخ الأكاديمي والنضالي، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، استعدادها لرعاية جلسات الحوار بين أطراف الأزمة، والتي تابعتها منذ بدايتها لحظة بلحظة، مطالبة كافة الأطراف الوقوف عند مسؤولياتهم.

كما شددت الوزارة على استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحوار والخروج من الأزمة، حفاظاً على مستقبل الطلبة الذين يشكلون السياج المنيع في مواجهة الاحتلال والحفاظ على مقدرات الوطن.