نتنياهو: إسرائيل تؤيد الخطوات الأميركية بالعراق بشكل كامل

القدس المحتلة / سما /

توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا، وقال للصحافيين قبيل صعوده إلى الطائرة إن إسرائيل تؤيد "تأييدا كاملا خطوات الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى القصف الأميركي لمعسكرات "كتائب حزب الله العراقية" ومحاولة اقتحام متظاهرين عراقيين للسفارة الأميركية في بغداد. وتابع أنه "تحدث في الشرق الأوسط أمورا دراماتيكية للغاية".

وأضاف حول زيارته لأثينا، "أننا نتوجه إلى قمة هامة مع الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية الجديد. وهذا حلف له أهمية هائلة لمستقبل الطاقة لدولة إسرائيل ولتحويلها إلى دولة عظمى في مجال الطاقة وأيضا من ناحية الاستقرار في المنطقة".

وتابع نتنياهو أن "أنبوب الغاز الذي سندفع مدّه الآن، هو أمر يثير ثورة في صورة الطاقة الإسرائيلية". وتعهد نتنياهو بأن هذا الأمر سيخفض الأسعار في المستقبل، وإدخال "مئات المليارات" لخزينة الدولة.

وأردف أنه "عدا ذلك، فإننا نعلم أن منطقتنا عاصفة، وتحدث فيها أمور دراماتيكية للغاية. ونتابع ذلك بيقظة، ونجري اتصالات متواصلة مع صديقتنا الكبرى، الولايات المتحدة، وبضمن ذلك محادثة هاتفية أجريتها بعد ظهر أمس"، من دون ذكر المسؤول الأميركي الذي تحدث معه.

وتطرق نتنياهو إلى طلبه الحصول على حصانة برلمانية من أجل إرجاء محاكمته في قضايا فساد خطيرة متهم بها، وقال إنه "فيما يهتم خصومنا بأمر واحد فقط، وهو فقط ليس بيبي، فإننا منشغلون بالقضايا الكبيرة لدولة إسرائيل مثل ماذا سوف نفعل الآن لاستخراج الغاز".