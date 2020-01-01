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تسليم كراسي كهربائية للأشخاص ذوي الاعاقة في القدس

الخميس 02 يناير 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة/سما/

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة فلسطين، اليوم الخميس، عددا من الكراسي الكهربائية لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة من مديرة القدس، بحضور محافظ القدس عدنان غيث.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حرص الوزارة الدائم على الشراكة مع كافة المؤسسات العاملة في قطاع التنمية الاجتماعية، خصوصا قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل توفير الدعم والإسناد لهم.

وقال مجدلاني "إن شراكة وزارة التنمية مع كافة الشركاء تنهج نهجا متكاملا يبدأ من التفكير والتخطيط والتنفيذ والتقييم"، مؤكد حرص الوزارة على التعاون المشترك مع كافة الشركاء في القدس لدعم صمود المقدسيين.

وأضاف أن ما تقدمه الوزارة من خلال التعاون مع برنامج فلسطين الخير لتوفير الحماية والرعاية للمواطن الفلسطيني المستحق، والأكثر احتياجا.

بدوره، أكد غيث أن مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا الوقوف في مواجهة كل إجراءات الاحتلال، ودعم صمود المواطن الفلسطيني خاصة في محافظة القدس.

وأعرب عن شكره القائمين على برنامج فلسطين الخير لدعمهم المتواصل للأسر الفقيرة والمهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة، ما له دور في دعم صمود المواطن الفلسطيني.

من جهتها، أعربت مديرة برنامج فلسطين الخير رولا سلامة عن سعادتها لما حققه البرنامج في مساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة، حيث أنجز البرنامج بناء 800 منزل لصالح الأسر الفقيرة.

وأكدت مواصة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية للوصول لكافة الأسر الفقيرة والمحتاجة ومساعدتها.

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